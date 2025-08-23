Чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта, придется набраться терпения, так как путь к этому будет сложным. Об этом во время партийного съезда ХДС заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, передает ТАСС.
«Никто не должен говорить сегодня, что мы обсуждаем только поставки оружия», — отметил политик.
И добавил, что задача по достижению мира на Украине будет очень сложной. По его мнению, этот процесс может занять несколько недель или месяцев.
При этом он считает, что Запад уже сделал первые шаги. И это событие он сравнил с 10-километровой дистанцией, когда пройдено всего 200 метров.
Ранее «МК» писал, что в Германии считают, что Мерц не сыграл положительной роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Однако создается впечатление, будто он мечтает взять реванш у Российской Федерации.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.