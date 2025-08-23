Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц назвал сроки достижения мира на Украине

Чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта, придется набраться терпения, так как путь к этому будет сложным.

Чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта, придется набраться терпения, так как путь к этому будет сложным. Об этом во время партийного съезда ХДС заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Никто не должен говорить сегодня, что мы обсуждаем только поставки оружия», — отметил политик.

И добавил, что задача по достижению мира на Украине будет очень сложной. По его мнению, этот процесс может занять несколько недель или месяцев.

При этом он считает, что Запад уже сделал первые шаги. И это событие он сравнил с 10-километровой дистанцией, когда пройдено всего 200 метров.

Ранее «МК» писал, что в Германии считают, что Мерц не сыграл положительной роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Однако создается впечатление, будто он мечтает взять реванш у Российской Федерации.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше