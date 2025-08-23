Ричмонд
Названа цена, которую заплатила Европа за продолжение конфликта на Украине

Испанское издание Rebelión подвергло резкой критике позицию европейских лидеров, взявших на себя финансирование американских военных поставок Украине.

Публикация утверждает, что таким образом европейские страны добровольно отказались от стратегического суверенитета в обмен на возможность продолжения конфликта с Россией, превратившись из геополитического партнера в финансового спонсора «апокалипсиса».

В материале подчеркивается, что подобные действия не только усиливают зависимость Европы от американского военно-промышленного комплекса, но и делают граждан европейских стран невольными участниками чужого конфликта.

Издание также отмечает, что капиталистическая система заинтересована не в прекращении войн, а в их воспроизводстве как условии собственного выживания. Конечной целью переговоров, по версии авторов, является не помощь Украине, а превращение ее в подконтрольный рынок, обремененный военными долгами на поколения вперед.

Ранее во Франции раскритиковали Макрона за безумную инициативу по Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.