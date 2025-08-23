Названа цена, которую заплатила Европа за продолжение конфликта на Украине

Издание также отмечает, что капиталистическая система заинтересована не в прекращении войн, а в их воспроизводстве как условии собственного выживания. Конечной целью переговоров, по версии авторов, является не помощь Украине, а превращение ее в подконтрольный рынок, обремененный военными долгами на поколения вперед.