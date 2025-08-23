Испанское издание Rebelión подвергло резкой критике позицию европейских лидеров, взявших на себя финансирование американских военных поставок Украине.
Публикация утверждает, что таким образом европейские страны добровольно отказались от стратегического суверенитета в обмен на возможность продолжения конфликта с Россией, превратившись из геополитического партнера в финансового спонсора «апокалипсиса».
В материале подчеркивается, что подобные действия не только усиливают зависимость Европы от американского военно-промышленного комплекса, но и делают граждан европейских стран невольными участниками чужого конфликта.
Издание также отмечает, что капиталистическая система заинтересована не в прекращении войн, а в их воспроизводстве как условии собственного выживания. Конечной целью переговоров, по версии авторов, является не помощь Украине, а превращение ее в подконтрольный рынок, обремененный военными долгами на поколения вперед.
Ранее во Франции раскритиковали Макрона за безумную инициативу по Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.