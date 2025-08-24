Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент ЮАР Рамафоса провёл переговоры с Зеленским, Макроном и Стуббом

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провёл серию звонков с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Финляндии Александром Стуббом, направленных на поиск путей решения украинского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе лидера ЮАР.

Источник: Life.ru

Стороны обсудили варианты дипломатического урегулирования и отметили значимость посреднической роли ЮАР в диалоге между Москвой и Киевом. Европейские лидеры выразили готовность поддерживать инициативы, способствующие стабилизации ситуации. Рамафоса предложил организовать как двусторонние, так и многосторонние встречи с участием США и России.

Напомним, 18 августа российский лидер Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Президент РФ рассказал главе ЮАР об итогах контактов Москвы и Вашингтона на Аляске. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении стратегического партнёрства между Россией и ЮАР.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше