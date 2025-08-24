Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на съезде регионального отделения Христианско-демократического союза в Оснабрюке заявил о крайне медленном продвижении на пути к миру на Украине, пишет Tagesschau.
По его словам, процесс можно сравнить с дорогой длиной в десять километров, из которой пройден лишь незначительный отрезок — около двухсот метров.
Политик подчеркнул, что для достижения мирного урегулирования потребуется большое терпение.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия делает все для того, чтобы остановить военные действия, который Киев начал 11 лет назад против живущих в Донбассе мирных жителей.
