WSJ: Пентагон запрещает Украине бить вглубь России дальнобойным оружием

Как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.