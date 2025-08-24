Ричмонд
WSJ: Пентагон запрещает Украине бить вглубь России дальнобойным оружием

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пентагон несколько месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Источник: AP 2024

«Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России… Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции, в то время как Белый дом пытается расположить Кремль к началу мирных переговоров», — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, атак с применением американских дальнобойных систем ATACMS не было с конца весны — один раз с того момента Киев пытался ударить ими вглубь России, но получил запрет от Вашингтона.

В ноябре прошлого года тогдашний президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по российской территории. Впоследствии Великобритания и Франция также позволили применять свои Storm Shadow и SCALP в этих целях.

Как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.

