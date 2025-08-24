Ричмонд
Bloomberg: в ФРГ могут вернуть воинский призыв при нехватке добровольцев

Заработная плата военных должна увеличиться на треть и превысить €2,3 тыс.

Источник: Аргументы и факты

Германия вплотную подошла к восстановлению системы обязательного военного призыва, сообщает Bloomberg.

Согласно проекту закона, который может вступить в силу уже в январе, правительство получит возможность объявлять призыв, если не удастся выполнить план по набору добровольцев, при условии одобрения парламента.

Документ также предусматривает обязательное заполнение анкет для всех мужчин с 18 лет. В них нужно будет указывать состояние здоровья, навыки и готовность к прохождению службы. Такая мера направлена на усиление контакта молодежи с Бундесвером.

Ожидается, что в ближайшую среду инициативу рассмотрит кабинет министров.

В то же время для новобранцев предусмотрены улучшенные условия: заработная плата в рамках реформы вырастет примерно на треть и превысит 2,3 тысячи евро.

Ранее в ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин.