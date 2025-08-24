Bloomberg: в ФРГ могут вернуть воинский призыв при нехватке добровольцев

Германия вплотную подошла к восстановлению системы обязательного военного призыва, сообщает Bloomberg.
Согласно проекту закона, который может вступить в силу уже в январе, правительство получит возможность объявлять призыв, если не удастся выполнить план по набору добровольцев, при условии одобрения парламента.
Документ также предусматривает обязательное заполнение анкет для всех мужчин с 18 лет. В них нужно будет указывать состояние здоровья, навыки и готовность к прохождению службы. Такая мера направлена на усиление контакта молодежи с Бундесвером.
Ожидается, что в ближайшую среду инициативу рассмотрит кабинет министров.
В то же время для новобранцев предусмотрены улучшенные условия: заработная плата в рамках реформы вырастет примерно на треть и превысит 2,3 тысячи евро.
Ранее в ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин.