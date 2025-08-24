Президент США Дональд Трамп вместо своей миротворческой деятельности решил поиграть в гольф. Пока в Белом доме идёт ремонт канализации, американский лидер закрывает лунки в Trump National в штате Вирджиния. В это же время британское издание The Telegraph пишет, что его план по урегулированию конфликта на Украине на грани срыва. Всё потому, что Россия нанесла массированный удар по военным объектам Киева, а также до сих пор не согласованы место и время встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Журналисты констатируют, что на поле боя ситуация для Украины ухудшается, так как ВС РФ наступают и забирают под контроль несколько населённых пунктов в день.