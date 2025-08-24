Глава МИД Джайшанкар предложил Западу отказаться от закупки нефти у Индии

Ранее в Индии напомнили, как Вашингтон просил их покупать российскую нефть. Джайшанкар прокомментировал заявление советника Белого дома Питера Наварро о том, что покупки индийской нефти у России финансируют конфликт на Украине. Он подчеркнул, что его страна не является крупнейшим импортёром российских энергоресурсов, в отличие от Китая или европейских государств. Министр также добавил, что Нью-Дели наращивает объёмы закупок нефти и у Соединённых Штатов.