Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппо: идея отправки европейских войск на Украину абсолютно безрассудна

Политик подчеркнул, что подобные предложения наносят ущерб авторитету Франции.

Источник: Аргументы и факты

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X* резко раскритиковал инициативу европейских политиков о направлении войск на Украину, назвав её безрассудной и вызывающей сопротивление.

Он отметил, что идея президента Эммануэля Макрона сталкивается с неодобрением: французские военные не проявляют готовности к такому шагу, а ряд европейских государств категорически отвергает участие.

Политик подчеркнул, что подобные предложения наносят ущерб авторитету Франции и должны быть отклонены.

Ранее основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за то, чтобы отправить на Украину миротворцев ООН для обеспечения ее гарантий безопасности, но не войск НАТО.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше