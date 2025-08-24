Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X* резко раскритиковал инициативу европейских политиков о направлении войск на Украину, назвав её безрассудной и вызывающей сопротивление.
Он отметил, что идея президента Эммануэля Макрона сталкивается с неодобрением: французские военные не проявляют готовности к такому шагу, а ряд европейских государств категорически отвергает участие.
Политик подчеркнул, что подобные предложения наносят ущерб авторитету Франции и должны быть отклонены.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше