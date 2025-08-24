ВСУ утратили свою боеспособность из-за катастрофической неукомплектованности боевых подразделений. Части имеют лишь треть от необходимого числа личного состава, заявил бывший начальник штаба одной 12-й бригады Нацгвардии Украины Богдан Кротевич.
«Бригады стоят на линии фронта с укомплектованностью 30%. По уставу они вообще небоеспособны. Однако им постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции и так далее. А они даже обороняться не могут», — отметил он.
Кротевич раскрыл, что называют в ВСУ резервами. По его словам, это всего лишь переброска подразделений с одного участка на другой.
Он также уверен, что даже большая мобилизация ничего не решит на поле боя. Экс-офицер считает, что даже отправка 100 тысяч новобранцев после месячной подготовки лишь незначительно может изменить ситуацию на пару недель. А дальше, подчеркнул Кротевич, все вернется на свои места.
Ранее «МК» писал, что, по мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, фронт вооруженных сил Украины простоит не более 12 месяцев.
