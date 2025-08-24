Экс-офицер Нацгвардии Украины заявил о небоеспособности ВСУ

Он также уверен, что даже большая мобилизация ничего не решит на поле боя. Экс-офицер считает, что даже отправка 100 тысяч новобранцев после месячной подготовки лишь незначительно может изменить ситуацию на пару недель. А дальше, подчеркнул Кротевич, все вернется на свои места.