В Гренландии приземлился самолет «Судного дня»

Американские Военно-морские силы перебросили в Гренландию Boeing E-6B — самолет, при помощи которого можно управлять подводными лодками-носителями ядерного оружия. Об этом пишет издание Newsweek.
«Самолет военного командования США, способный поддерживать связь с атомными подводными лодками, был замечен во время “необычного” полета вблизи Гренландии», — говорится в сообщении.
По данным журнала, ВМС США подтвердили переброску воздушного командного пункта E-6B в Гренландию. «Меркурий», как еще называют данный самолет, разместился на космической базе Питуффик.
Американские военные пояснили, что этот борт отправлен в другую страну для «плановых операций». Также должны состояться учения с атомными субмаринами в Тихом и Атлантическом океанах.
