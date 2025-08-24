Ричмонд
В Гренландии приземлился самолет «Судного дня»

Американские Военно-морские силы перебросили в Гренландию Boeing E-6B — самолет, при помощи которого можно управлять подводными лодками-носителями ядерного оружия.

«Самолет военного командования США, способный поддерживать связь с атомными подводными лодками, был замечен во время “необычного” полета вблизи Гренландии», — говорится в сообщении.

По данным журнала, ВМС США подтвердили переброску воздушного командного пункта E-6B в Гренландию. «Меркурий», как еще называют данный самолет, разместился на космической базе Питуффик.

Американские военные пояснили, что этот борт отправлен в другую страну для «плановых операций». Также должны состояться учения с атомными субмаринами в Тихом и Атлантическом океанах.

Ранее «МК» писал, что сверхсекретный реактивный самолет RAT55 ВВС США был замечен в небе над зоной 51 в Неваде, что подтверждает слухи о том, что этот загадочный самолет с радаром работает с секретной базы Грум-Лейк.

