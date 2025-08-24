Глава МИД Индии предложил Западу отказаться от закупки нефти у республики

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на конференции The Economic Times World Leaders Forum, заявил, что западные государства могут отказаться от индийской нефти и нефтепродуктов, если их не устраивают условия.
Трансляцию мероприятия вело агентство Asian News International.
По его словам, никто не вынуждает их совершать такие покупки.
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов высказал мнение, что угрозы президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины против Индии из-за покупки индийским государством российской нефти могут обострить конфликт.
