Почему в разговорах о мире главным стало слово «НО»

Если Громыко («Говорил я вам, не прислушались!») называли «Мистер Нет», то Лаврова можно называть «Мистер Но». Потому что у него всё время — «Да, но…». Да, мы готовы к переговорам, но Зеленский неадекватен. Да, мы можем с ним пообщаться, но пусть сначала подлечится в хорошем рехабе. Да, мы видели предложения европейцев, но они такие, что только дополнительно усилили нашу решимость продолжать СВО.