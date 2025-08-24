США перебросили в Гренландию самолёт «Судного дня»

«Стратегические военно-морские силы проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнёрами даже на Крайнем Севере», — заявил представитель подводных сил США, командир Джейсон Фишер.
Поясняется, что дислокация E-6B, известного как самолёт «Судного дня», связана с плановыми манёврами и операциями, включающими подводный флот в Атлантическом и Тихом океанах.
Ранее президент США Дональд Трамп занервничал после слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и заявил об отправке подлодок США в поход. Хозяин Белого дома направил две атомные субмарины в «соответствующие регионы». Республиканец подчеркнул, что заявления имеют значение и «нередко становятся причиной непреднамеренных последствий». Также он выразил надежду, что в этом случае обойдётся без обострений.