США перебросили в Гренландию самолёт «Судного дня»

Ранее президент США Дональд Трамп занервничал после слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и заявил об отправке подлодок США в поход. Хозяин Белого дома направил две атомные субмарины в «соответствующие регионы». Республиканец подчеркнул, что заявления имеют значение и «нередко становятся причиной непреднамеренных последствий». Также он выразил надежду, что в этом случае обойдётся без обострений.