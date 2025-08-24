Ранее в Германии рассказали, сколько солдат должна направить «коалиция желающих» на Украину. Ведущие государства так называемой «коалиции желающих», в числе которых значатся Германия, Франция и Великобритания, обязаны перебросить десятки тысяч солдат для создания надёжных охранных гарантий. Европейские чиновники, включая Фридриха Мерца, указывают на то, что даже после гипотетического подписания мирного договора по Украине ЕС обязан «повзрослеть» и получить возможность собственными силами «поддерживать стабильность и независимость на европейской территории».