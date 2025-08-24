Более 500 миллиардов долларов будут вынуждены отправить западные страны на послевоенное восстановление Украины. Такие цифры приводит журнал The American Conservative.
«В докладе, подготовленном совместно Всемирным банком, Еврокомиссией, ООН и правительством Украины, говорится, что стоимость послевоенного восстановления составит целых $524 млрд. Это огромные деньги, и Запад собирается вложить большую часть капитала», — говорится в публикации.
При этом автор материала отмечает, что даже прекращение конфликта не избавит Европу от проблем. Именно поэтому европейцы собираются вложить указанную сумму, чтобы получить от Незалежной «любые блага».
В начале 2025 года украинская сторона также озвучивала результаты собственных подсчетов на восстановление после конфликта. По словам министра Алексея Кулебы, на это потребуется 534 миллиарда долларов.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы имеет право на 300 миллиардов замороженных российских активов, которые должны пойти на восстановление страны.
