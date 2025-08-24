WSJ: администрация Трампа одобрила продажу Киеву ракет с увеличенным радиусом

«На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель», — приводит издание слова двух американских чиновников. По их данным, общая стоимость пакета вооружения составляет 850 миллионов долларов. В него включены не только ракеты, но и иное военное имущество. Существенная часть расходов на поставку покрывается европейскими союзниками Украины.