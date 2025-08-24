WSJ: администрация Трампа одобрила продажу Киеву ракет с увеличенным радиусом

США одобрили поставку оружия на миллионы долларов.
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 управляемых ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве, поставка вооружения запланирована через шесть недель.
«На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель», — приводит издание слова двух американских чиновников. По их данным, общая стоимость пакета вооружения составляет 850 миллионов долларов. В него включены не только ракеты, но и иное военное имущество. Существенная часть расходов на поставку покрывается европейскими союзниками Украины.
По информации WSJ, решение об одобрении сделки было принято после того, как Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ракеты ERAM имеют дальность от 241 до 450 километров. Для их применения потребуется согласование с Пентагоном, подчеркивает газета.