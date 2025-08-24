Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никто не заставляет»: Глава МИД Индии предложил Западу не покупать нефть

Субраманьям предложил Западу не покупать нефть у Индии, если не нравится.

Источник: Комсомольская правда

Западные страны могут не покупать нефть у Индии, если их не устраивают какие-либо условия. Такой совет дал глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на фоне введения президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин на импорт из Индии.

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — сказал министр, выступая на конференции The Economic Times World Leaders Forum. Трансляцию мероприятия вело индийское агентство Asian News International.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлин против Индии с августа. Также Трамп заявил, что помимо пошлин Индия получит штраф за закупку энергоносителей у РФ.

В Белом доме заявили, что это решение связано с продолжающейся закупкой Нью-Дели российской нефти, несмотря на призывы Запада сократить подобные энергетические связи на фоне конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше