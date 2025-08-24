«Никто не заставляет»: Глава МИД Индии предложил Западу не покупать нефть

Западные страны могут не покупать нефть у Индии, если их не устраивают какие-либо условия. Такой совет дал глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на фоне введения президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин на импорт из Индии.
«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет», — сказал министр, выступая на конференции The Economic Times World Leaders Forum. Трансляцию мероприятия вело индийское агентство Asian News International.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлин против Индии с августа. Также Трамп заявил, что помимо пошлин Индия получит штраф за закупку энергоносителей у РФ.
В Белом доме заявили, что это решение связано с продолжающейся закупкой Нью-Дели российской нефти, несмотря на призывы Запада сократить подобные энергетические связи на фоне конфликта на Украине.