Нидерландская Партия свободы, известная своими ультраправыми взглядами, включила в предвыборную программу пункт о депортации украинских мужчин призывного возраста в случае прихода к власти.
Согласно документу, партия намерена сделать исключение из директивы ЕС о временной защите, чтобы принудительно возвращать совершеннолетних украинцев на родину для мобилизации в вооруженные силы.
Кроме того, партия предлагает приостановить программы воссоединения семей беженцев и усилить полномочия полиции по делам иностранцев. Досрочные выборы назначены на 29 октября после распада правящей коалиции, вызванного выходом Партии свободы.
Ранее сообщалось, что во Франции раскритиковали Макрона за безумную инициативу по Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.