WSJ: Киев в течение шести недель получит более 3 тыс. американских ракет ERAM

По их сведениям, общая сумма пакета военной помощи составила $850 млн. Значительную часть этой суммы выделили европейские страны. Газета не уточняет, что еще входит в состав транша, кроме ракет ERAM, однако отмечает, что американская администрация откладывала его одобрение до встреч президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.
Дальность поражения этих ракет составляет 150−280 миль (240−450 км), указывает The Wall Street Journal. Это значит, что Украине, вероятно, потребуется запрашивать одобрение Пентагона на их применение в ходе боевых действий.