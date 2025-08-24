Ричмонд
В Грузии не пустили в Россию сотни фур из Армении

До пункта назначения, которым является России, не дошли сотни фур с сельскохозяйственной продукцией из Армении.

До пункта назначения, которым является России, не дошли сотни фур с сельскохозяйственной продукцией из Армении. Их не пустили через границу в Грузии, сообщил депутат республиканского парламента от оппозиции Гарник Даниелян на своей странице в соцсетях.

«По нашим сведениям, из КПП “Верхний Ларс” возвращаются сотни машин с сельхозпродукцией — сливами, персиками, виноградом. Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией», — рассказал парламентарий.

При этом сам политик также не уточник, какая страна приняла решение о возвращении груза в Армению. Не известно и о причинах обратной отправки. По словам политика, из-за этой ситуации аграрии понесли большие убытки.

Он сообщил, что грузовики с другими видами товаров подвергаются тотальным проверкам. Это становится причиной проблем с пересечением границы с Россией.

