США запретили Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS

Ранее председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в прошлом году страны альянса отправили на Украину оружия на сумму порядка 50 миллиардов долларов. По его словам, Североатлантический блок планирует увеличивать объёмы помощи киевскому режиму. При этом адмирал подчеркнул, что внутри НАТО не ведётся обсуждение отправки военных контингентов на Украину. По его словам, вопрос возможного участия войск альянса остаётся «в зачаточном состоянии», а решения о гарантиях безопасности должны приниматься политиками.