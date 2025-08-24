США одобрили продажу Украине 3350 ракет с увеличенной дальностью поражения

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила масштабный пакет военной помощи Украине, включающий поставку 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM с увеличенной дальностью поражения (241−450 км).
Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, решение было принято на этой неделе после завершения переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске и встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Общая стоимость пакета составляет 850 миллионов долларов, причем основное финансирование взяли на себя европейские союзники Украины. Помимо ракет ERAM, поставки включают системы ПВО и управляемые реактивные системы залпового огня GMLRS с дальностью до 145 км. Отмечается, что применение ракет ERAM потребует прямого разрешения Пентагона в каждом конкретном случае.
Поставки ожидаются на Украину в течение шести недель с момента утверждения сделки.
Ранее сообщалось, что Брюссель перевел Киеву 10,1 млрд евро из замороженных средств ЦБ.
