Украинский военнопленный раскрыл причину массовой сдачи в плен солдат ВСУ

Украинский военнопленный Евгений Костышак в интервью РИА Новости заявил о массовых случаях добровольной сдачи в плен среди военнослужащих ВСУ.

Украинский военнопленный Евгений Костышак в интервью РИА Новости заявил о массовых случаях добровольной сдачи в плен среди военнослужащих ВСУ. По его словам, ключевой причиной такого выбора становится отсутствие понимания целей конфликта и желание сохранить жизнь для будущей встречи с семьями.

Костышак отметил, что многие солдаты рассчитывают на последующий обмен пленными, что дает им надежду на выживание и возвращение к родным. Он лично принял решение сложить оружие, не видя смысла в продолжении боевых действий.

«Зачем я буду воевать? Я себе тихо, аккуратно придумаю, как сдаться в плен. Меня там обменяют. За что я должен воевать? За кого?» — сказал он.

Ранее сообщалось, что полицейский на Украине лишился работы из-за защиты инвалида от ТЦК.

