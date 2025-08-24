Украинские боевики атаковали Брянскую область

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью более 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
«21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен подразделениям ПВО Министерства обороны РФ над территорией Брянской области», — написал глава региона.
По словам Богомаза, от налета БПЛА никто из жителей области не пострадал. Разрушений или повреждения инфраструктуры нет, отметил он.
Губернатор также пояснил, что на местах работают экстренные и оперативные службы. Накануне Богомаз сообщал, что в брянском селе Кирилловка мопед наехал на взрывное устройство, сброшенное с украинского дрона. Один человек погиб, второй получил ранения.
