Украинские боевики атаковали Брянскую область

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью более 20 украинских беспилотников.

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью более 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен подразделениям ПВО Министерства обороны РФ над территорией Брянской области», — написал глава региона.

По словам Богомаза, от налета БПЛА никто из жителей области не пострадал. Разрушений или повреждения инфраструктуры нет, отметил он.

Губернатор также пояснил, что на местах работают экстренные и оперативные службы. Накануне Богомаз сообщал, что в брянском селе Кирилловка мопед наехал на взрывное устройство, сброшенное с украинского дрона. Один человек погиб, второй получил ранения.

