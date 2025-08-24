СМИ: военнослужащие КНДР пересекли границу Южной Кореи

Согласно информации южнокорейского агентства Рёнхап, группа военнослужащих КНДР численностью около 30 человек пересекла межкорейскую границу, что спровоцировало ответные предупредительные выстрелы со стороны южнокорейских сил.
«Около 30 северокорейских военных недавно пересекли межкорейскую границу, вызвав предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи», — пишет издание.
Напомним, что совместные военные учения США и Южной Кореи под названием Ulchi Freedom Shield были охарактеризованы представителем Генерального штаба Корейской народной армии как «крайне провокационные», обостряющие напряженность в регионе.
Ранее сообщалось, что КНДР обвинила Сеул в провокации на границе.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.