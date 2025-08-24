Британии предрекли унизительный кредит от МВФ из-за экономических проблем

Экономист предупредил, что в случае получения кредита Лондон столкнется с жёсткими условиями, включающими ограничения на рефинансирование долгов, сложности с выплатой пенсий и социальных пособий. По его оценке, британская экономика приближается к коллапсу, что может привести к беспрецедентным мерам финансовой стабилизации.