Британии предрекли унизительный кредит от МВФ из-за экономических проблем

Правительство Великобритании рассматривает возможность обращения за кредитом к Международному валютному фонду на фоне углубляющегося экономического кризиса.
Как заявил The Daily Telegraph профессор Кембриджского университета Яджит Чадха, текущая ситуация напоминает 1976 год, когда страна уже была вынуждена прибегнуть к помощи МВФ из-за энергетического шока и деиндустриализации.
Экономист предупредил, что в случае получения кредита Лондон столкнется с жёсткими условиями, включающими ограничения на рефинансирование долгов, сложности с выплатой пенсий и социальных пособий. По его оценке, британская экономика приближается к коллапсу, что может привести к беспрецедентным мерам финансовой стабилизации.
Ранее сообщалось, что США одобрили продажу Украине 3350 ракет с увеличенной дальностью поражения.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.