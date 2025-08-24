Южная Корея заявила о нарушении границы военнослужащими КНДР

Пресс-секретарь Комиссии ООН по военным преступлениям уточнил, что нарушители находились в районе, где проводились строительные и ремонтные работы вдоль демилитаризованной зоны. Южнокорейские силы сделали несколько предупредительных выстрелов, пытаясь остановить продвижение солдат, однако они не отреагировали. После этого огонь был открыт по специально предназначенному для этого места, чтобы вернуть военных КНДР на северную сторону границы.