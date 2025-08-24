Украине продадут тысячи американских дальнобойных ракет ERAM

«На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника», — говорится в материале.
По данным источников СМИ, совокупная стоимость нового пакета вооружений составила 850 миллионов долларов. При этом большую часть расходов взяли на себя страны Европы.
Отмечается, что радиус действия ракет ERAM составляет 240−450 километров. Это означает, что украинская сторона, вероятно, будет запрашивать одобрение Соединённых Штатов на их использование в ходе боевых действий. При этом ранее стало известно, что американское Министерство обороны уже несколько месяцев не разрешает киевскому режиму использовать дальнобойные вооружения для нанесения ударов вглубь России.