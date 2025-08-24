Украине продадут тысячи американских дальнобойных ракет ERAM

Отмечается, что радиус действия ракет ERAM составляет 240−450 километров. Это означает, что украинская сторона, вероятно, будет запрашивать одобрение Соединённых Штатов на их использование в ходе боевых действий. При этом ранее стало известно, что американское Министерство обороны уже несколько месяцев не разрешает киевскому режиму использовать дальнобойные вооружения для нанесения ударов вглубь России.