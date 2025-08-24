Запад разжигает вражду между народами России и Украины, чтобы углубить действующий вооружённый конфликт и сделать его неразрешимым, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
«Это далеко идущий стратегический план превращения между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а ещё религиозный, не имеет разрешения мирным путём согласно науке о конфликтах», — написал он в своём Telegram-канале.
Парламентарий уточнил, что прозападные СМИ на Украине намерено насаждают населению идею о том, что российский и украинский народы якобы никак не связаны между собой. Дубинский обратил внимание, что пресса киевского режима искажает написание имен, создавая варианты, отличающиеся от тех, что используются в России.
«Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа», — добавил депутат.
Напомним, в июне на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что российский и украинский народы являются по сути одним народом. До этого он отмечал, что примирение с украинцами, которые считают себя частью русского народа, — это исключительно вопрос времени.