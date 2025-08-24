Парламентарий уточнил, что прозападные СМИ на Украине намерено насаждают населению идею о том, что российский и украинский народы якобы никак не связаны между собой. Дубинский обратил внимание, что пресса киевского режима искажает написание имен, создавая варианты, отличающиеся от тех, что используются в России.