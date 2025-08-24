ВС России вбивают клин в оборону ВСУ под Харьковом

«Касаемо Глущенкова могу сказать, что наши военнослужащие продолжают развивать успех в районе населенного пункта Редкодуб. Они продвигаются по разным направлениям и, естественно, там, где есть возможность, наши военнослужащие вбивают клин в глубину обороны противника», — подчеркнул он.