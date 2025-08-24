Ричмонд
ВС России вбивают клин в оборону ВСУ под Харьковом

Российская армия ведет наступление в районе Глущенково Харьковской области, вклиниваясь в оборону противника.

Российская армия ведет наступление в районе Глущенково Харьковской области, вклиниваясь в оборону противника. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо Глущенкова могу сказать, что наши военнослужащие продолжают развивать успех в районе населенного пункта Редкодуб. Они продвигаются по разным направлениям и, естественно, там, где есть возможность, наши военнослужащие вбивают клин в глубину обороны противника», — подчеркнул он.

Марочко также рассказал, что командование ВСУ отправило «серьезную» группировку войск на данное направление. После чего ВС России приступили к уничтожению подразделений противника.

Ранее «МК» писал, что, по мнению экс-офицера Нацгвардии Украины Кротевича, ВСУ утратили свою боеспособность из-за катастрофической неукомплектованности боевых подразделений. В резервы, по его словам, это всего лишь переброска подразделений с одного участка на другой.

