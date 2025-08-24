Ричмонд
Вучич: Акции в поддержку правительства собрали не менее 55 тысяч человек

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в субботних мирных акциях, направленных против блокировки учреждений и инфраструктуры студентами и сторонниками оппозиции, приняли участие не менее 55 тысяч граждан в 75 городах страны.

Источник: Life.ru

В списке крупные провинциальные города, но отсутствуют Белград и Нови-Сад, где сильны оппозиционные настроения. Сам президент присоединился к собранию граждан в городе Уб, расположенном в центральной части Сербии.

«Во всех 49 местах, где (акции. — Прим. Life.ru) проходят повторно, значительно больше людей. Свыше 55 тысяч человек, по оценкам полиции на 19.00, значит будет больше. В следующую субботу собрания будут в 100 городах», — сказал сербский лидер участникам акции. Его выступление транслировало агентство Танюг.

Напомним, на прошлой неделе сербский лидер Александр Вучич сообщил о намерении принять жёсткие меры для стабилизации ситуации в стране и решительно пресекать любые проявления беспорядков. Он отметил, что цель правительства Сербии заключается в восстановлении порядка и сохранении мира на фоне протестов сторонников оппозиции.

