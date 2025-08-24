Вучич: Акции в поддержку правительства собрали не менее 55 тысяч человек

«Во всех 49 местах, где (акции. — Прим. Life.ru) проходят повторно, значительно больше людей. Свыше 55 тысяч человек, по оценкам полиции на 19.00, значит будет больше. В следующую субботу собрания будут в 100 городах», — сказал сербский лидер участникам акции. Его выступление транслировало агентство Танюг.