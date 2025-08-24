WSJ: Пентагон несколько месяцев запрещает Киеву наносить удары вглубь РФ

Они уточнили, что с того момента киевский режим один раз попытался нанести удар этим оружием, но был остановлен США. В публикации также сказано, что ограничения на использование дальнобойных ракет, которые переданы ВСУ, касаются не только американского оружия, но и средств, полученных Украиной от европейских стран, включая британские и французские ракеты Storm Shadow.