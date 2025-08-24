WSJ: Пентагон несколько месяцев запрещает Киеву наносить удары вглубь РФ

Министерство обороны США несколько месяцев запрещает ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц.
В статье утверждается, что такие шаги Пентагона ограничивают действия украинских военных, пока Вашингтон занимается вопросами мирных переговоров. По словам источников, ВСУ не применяли ATACMS якобы с конца весны 2025 года.
Они уточнили, что с того момента киевский режим один раз попытался нанести удар этим оружием, но был остановлен США. В публикации также сказано, что ограничения на использование дальнобойных ракет, которые переданы ВСУ, касаются не только американского оружия, но и средств, полученных Украиной от европейских стран, включая британские и французские ракеты Storm Shadow.
Напомним, в июле газета The Washington Post со ссылкой на интервью с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским сообщила, что Украина, вероятно, полностью израсходовала запасы ATACMS. На прямой вопрос журналистов о наличии этих ракет он не ответил.