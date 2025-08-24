Американский политолог: Для гарантий безопасности Украине нужен нейтралитет

Украине необходимо принять нейтральный статус и отказаться от размещения натовских войск на своей территории для получения гарантий безопасности. Такое мнение выразил американский политический аналитик Роберт Барнс в социальной сети X.
«Государство, претендующее на гарантии безопасности, должно согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных воинских контингентов; 3) отказ от вступления в военные альянсы», — указал эксперт.
Он также привёл исторические прецеденты предоставления подобных гарантий таким странам, как Бельгия в 1839 году, Австрия в 1955 году и Лаос в 1962 году. Все эти государства приняли перечисленные условия перед получением соответствующих гарантий.
Ранее сообщалось, что Пентагон не намерен играть значительную роль в процессе предоставления Киеву гарантий безопасности.
Читайте материал по теме: На Западе подсчитали сумму для восстановления Украины после конфликта.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.