Американский политолог: Для гарантий безопасности Украине нужен нейтралитет

Украине необходимо принять нейтральный статус и отказаться от размещения натовских войск на своей территории для получения гарантий безопасности.

Такое мнение выразил американский политический аналитик Роберт Барнс в социальной сети X.

«Государство, претендующее на гарантии безопасности, должно согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных воинских контингентов; 3) отказ от вступления в военные альянсы», — указал эксперт.

Он также привёл исторические прецеденты предоставления подобных гарантий таким странам, как Бельгия в 1839 году, Австрия в 1955 году и Лаос в 1962 году. Все эти государства приняли перечисленные условия перед получением соответствующих гарантий.

Ранее сообщалось, что Пентагон не намерен играть значительную роль в процессе предоставления Киеву гарантий безопасности.

Читайте материал по теме: На Западе подсчитали сумму для восстановления Украины после конфликта.

