Западные страны не станут помогать Украине и обеспечивать гарантии безопасности отправкой своих войск. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Желающих в европейских странах завести свои военные контингенты на Украину практически нет. Вот эта болтовня, что там до десяти стран, — врать не надо, — вообще никто заходить не хочет», — уверен эксперт.
В качестве примера Соскин привел соседнюю Польшу. В этой стране не хотят официально отправлять воинские подразделения для поддержания киевского режима.
Ранее «МК» писал, что Запад направит на восстановление Украины после конфликта более 500 миллиардов долларов. Европейцы собираются вложить указанную сумму, чтобы получить от Незалежной «любые блага».
