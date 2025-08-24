Newsweek: ВМС США направили в Гренландию самолет для управления подлодками

Военно-морские силы США перебросили в Гренландию самолёт Boeing E-6B, выполняющий функции воздушного командного пункта для управления и связи с подводными лодками, оснащёнными ядерным оружием, сообщает журнал Newsweek.
Издание отмечает, что этот борт, известный также под названием «Меркурий», был замечен во время необычного полёта вблизи Гренландии, после чего ВМС США подтвердили его размещение на базе Питуффик.
По официальной версии американских военных, E-6B используется для плановых операций и учений с атомными субмаринами в Атлантике и Тихом океане. Представители Пентагона подчеркнули, что стратегические силы ВМС ведут глобальную деятельность в координации с командованиями, различными структурами, союзниками и партнёрами, включая арктическое направление.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что стратегические подводные лодки РФ, действующие в северных широтах, представляют собой важное военное преимущество.