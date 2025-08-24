В Венгрии раскрыли, что задумал Трамп насчет Украины

Ключевой задачей президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по украинскому урегулированию является вывод Вашингтона из бессмысленного конфликта чужими руками. Такое заявление сделал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
«Уже на следующей неделе “американские горки” Трампа могут круто изменить траекторию. Общественность будет в восторге, газетные заголовки будут кричать об этом. Сохраняйте хладнокровие и помните: его главная цель — вывести свою страну из бессмысленной войны чужими руками. Именно это он делает, делал и будет делать», — отметил эксперт.
Аналитик подчеркнул, что для Трампа неизменным приоритетом остаётся принцип «Америка прежде всего», а всё остальное является лишь инструментарием для его реализации.
Пятнадцатого августа на Аляске состоялся российско-американский саммит. Президент Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров стороны отметили взаимную нацеленность на результат и обширный спектр направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность сотрудничать в целях мирного разрешения конфликта на Украине.
В понедельник Трамп принял в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили вопросы предоставления Киеву гарантий безопасности при координации со стороны США.
В середине мероприятия Трамп прервал встречу для телефонного разговора с Путиным. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств высказались за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Также было достигнуто соглашение о рассмотрении возможности повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Читайте материал по теме: Президент США оказался в центре внимания из-за неординарного поступка.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.