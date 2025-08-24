США направили в Гренландию воздушный командный пункт на базе Boeing E-6B

Американские Военно-морские силы направили в Гренландию воздушный командный пункт, оборудованный на базе самолета Boeing E-6B. С борта этого самолёта можно управлять ядерными подлодками, поддерживать с ними связь и контролировать их.
«ВМС США подтвердили размещение воздушного командного пункта E-6B, также известного как “Меркурий”, на космической базе Питуффик в Гренландии», — пишет издание Newsweek.
В публикации сказано, что ВМС США перебазировали воздушный командный пункт в Гренландию для учений и «плановых операций» с подлодками, несущими ядерное оружие.
Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял о намерении присоединить Гренландию к США, а его администрация даже подготовила инструкции, как должен проходить этот процесс.
Ранее Пентагон назвал Арктику регионом стратегического противостояния для США. Новая стратегия предписывает Вашингтону и его союзникам расширять взаимодействие и повышать готовность к активным действиям, в частности, в арктическом регионе.