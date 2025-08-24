WSJ: США продадут Украине 3,3 тыс. ракет ERAM с дальностью поражения 450 км

Летом Трамп пригрозил ужесточить санкции против Москвы и ввести пошлины для партнеров России, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине. Но решение по этому вопросу было отложено после его встречи с президентом России на Аляске на прошлой неделе, в ходе которой глава Кремля убедил хозяина Белого дома в его намерениях заключить мир, и решение о санкциях было вновь отложено.