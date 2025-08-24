WSJ: США продадут Украине 3,3 тыс. ракет ERAM с дальностью поражения 450 км

Администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3,3 тыс. новых ракет ERAM с дальностью до 450 км. Поставки финансируются европейскими странами, первые партии ожидаются в течение шести недель, сообщают СМИ. В то же время США сохраняют запрет на использование Украиной ракет ATACMS для ударов по территории России. Их применение возможно только после отдельного разрешения Пентагона. Ожидается, что и применение новых ракет надо будет согласовывать с США.
The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что США одновременно ограничивают применение уже поставленных Украине дальнобойных ракет и готовят новые поставки. С одной стороны, Пентагон блокирует удары ATACMS по территории России, оставляя за собой право окончательного решения. С другой стороны, администрация США согласовала продажу Киеву тысяч ракет ERAM за деньги Европы.
Запрет на ATACMS сохраняется.
Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, сообщили американской газете неназванные чиновники США. По их словам, процедура одобрения на высоком уровне не позволяет Украине с конца весны использовать американские тактические ракетные комплексы большой дальности по России. Как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории РФ, но получила отказ, сообщили два источника газеты.
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби разработал «механизм обзора» для принятия решений по заявкам Киева на запуск дальнобойных ракет американского производства, а также оружия с американскими компонентами, поставленного Украине европейскими союзниками. Свой обзор Колби представляет министру обороны Питу Хегсету, который решает, может ли Украина использовать ракеты ATACMS, дальность которых составляет примерно 300 км.
Помимо требования одобрения ракетных ударов, Колби, давно обеспокоенный экономией ресурсов Пентагона, ужесточил контроль за дополнительными боеприпасами для Украины.
В июньской служебной записке он установил три категории — зеленую, желтую и красную — для оценки того, достаточно ли американских запасов оружия для того, чтобы часть из них можно было передать Киеву.
Зеленая категория включала системы, которыми США располагали в избытке и которые могли быть легко поставлены Украине, в то время как желтая и красная категории имели меньшее количество систем. Это давало Хегсету право вернуть системы вооружения, предназначенные для Украины и попадающие в желтую и красную категории.
Требование одобрения со стороны Пентагона фактически отменило решение прошлого президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием ракет ATACMS, отмечает WSJ.
На этой неделе Дональд Трамп заявил в соцсетях, что Украина не сможет победить, если не сможет «перейти в наступление»: «Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая. Шансов на победу нет!».
Американские чиновники заявили WSJ, что заявление Трампа не свидетельствует об изменении его политики. Однако высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп может передумать в вопросе «содействия расширению наступательных операций против России».
Летом Трамп пригрозил ужесточить санкции против Москвы и ввести пошлины для партнеров России, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине. Но решение по этому вопросу было отложено после его встречи с президентом России на Аляске на прошлой неделе, в ходе которой глава Кремля убедил хозяина Белого дома в его намерениях заключить мир, и решение о санкциях было вновь отложено.
Новые ракеты дальностью до 450 км.
В июле Дональд Трамп пообещал предоставить Киеву новое оружие, если Европа согласится за него заплатить. Это решение было принято после короткой паузы в поставках американского оружия, пока Пентагон проверял собственные арсеналы. В том же месяце Трамп заявил журналистам, что «мы не планируем» поставлять Киеву оружие большой дальности для атак по Москве.
Хотя США не объявляли о планах поставок дополнительных ракет, другие типы вооружения, закупаемые европейскими странами у США, могут помочь Украине на ее территории, пишет WSJ. В их числе системы ПВО и управляемая реактивная система залпового огня с дальностью стрельбы 145 км.
На этой неделе администрация США одобрила продажу 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM), которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель, сообщили два американских чиновника.
Пакет вооружений на сумму $850 млн, в основном финансируемый европейскими странами и включающий также другие вооружения, был отложен до саммитов Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Несколько официальных лиц США сообщили, что для использования ERAM с дальностью действия от 250 до 450 км Украине потребуется получить одобрение Пентагона.
С 2023 года администрация Байдена поставляла Украине сотни ракет ATACMS, пишет WSJ. Ограничения на атаки ATACMS по целям на территории России, первоначально введенные при Байдене, были сняты осенью 2024 года после того, как в конфликт на стороне России вступили северокорейские войска. Однако, по словам американских чиновников, последние из ракет ATACMS, которые администрация Байдена разрешила отправить в Украину, прибыли весной, и у Киева остался небольшой запас.
«Фламинго».
Украина разработала собственные дальнобойные вооружения для нанесения ударов по целям на территории России, в частности беспилотники, которые она использовала для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, отмечает WSJ.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает новую крылатую ракету — «Фламинго» с дальностью до 3 тыс. км, которая может быть произведена в значительных количествах к концу этого или началу следующего года.