Поляк служил в ВСУ и перешел на сторону РФ после неудачи в лесу

Польский наемник, который служил в рядах ВСУ, попал в российский плен во время боевого задания.

Польский наемник, который служил в рядах ВСУ, попал в российский плен во время боевого задания. Кшиштоф Флачек просто заблудился в лесу и вышел на воинов ВС РФ, передает РИА Новости.

«Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Российская артиллерия начала обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один», — поделился Флачек.

Продолжая свою историю, он сказал, что собирался выдвинуться в сторону украинских войск, но не мог определить, в каком они направлении. После наткнулся на троих военных якобы в форме ВСУ. Он был уверен, что это его побратимы из Незалежной.

Бойцы предложили ему спрятаться в «норе». А затем незнакомцы признались, что они российские военнослужащие и пленили Флачека.

По данным агентства, поляк после попадания в плен перешел на российскую сторону. Теперь сражается и ведет борьбу против киевского режима в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса.

Ранее «МК» писал, что в учреждениях ФСИН России содержится около 6 тысяч украинских военнопленных. Некоторые из них находятся в заключении с весны 2022 года.

