В Сербии состоялись митинги в поддержку властей

Граждане Сербии провели вечерние мирные акции в 75 городах страны в поддержку властей и против блокировок учреждений и инфраструктуры, организованных студентами и оппозицией. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.
Мероприятия начались в 18:30 по местному времени (19:30 мск). В списке участвующих городов представлены преимущественно провинциальные населенные пункты, в то время как в крупнейших городах — Белграде и Нови-Саде, где сильны оппозиционные настроения, акции поддержки не проводились.
Сообщается, что один из митингов прошел в городе-спутнике Белграда Панчево. Перед зданием местной администрации собралось около двух тысяч человек, преимущественно среднего возраста. Участники держали государственные флаги Сербии, воздушные шары в национальных цветах и плакаты с лозунгами: «Не отдадим Сербию», «Граждане против блокад», «Хотим работать» и «Хотим учиться». Мероприятие прошло мирно при обеспечении полиции.
Ранее, в среду, аналогичные акции уже проходили в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других городах. По данным вице-премьера и главы МВД Ивицы Дачича, в тех мероприятиях в 49 городах участвовали 33 тысячи человек без инцидентов.
Протестные акции оппозиции начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. На прошлой неделе ситуация обострилась — участники протестов активизировали действия, вступая в противостояние с полицией и блокируя дороги в вечернее и ночное время.
Премьер-министр Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал граждан прекратить конфликты и рознь. Министерство юстиции предупредило об уголовной ответственности участников беспорядков, назвав их ударом по конституционному строю.
Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения, пообещав решительные действия властей через 3−4 дня для установления порядка. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков. Вучич также пообещал объявить 24 августа о новых экономических мерах поддержки населения, которые вступят в силу с 1 сентября, включая снижение цен на продукты питания.
