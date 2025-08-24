В Сербии состоялись митинги в поддержку властей

Президент Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения, пообещав решительные действия властей через 3−4 дня для установления порядка. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков. Вучич также пообещал объявить 24 августа о новых экономических мерах поддержки населения, которые вступят в силу с 1 сентября, включая снижение цен на продукты питания.