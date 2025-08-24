Военные раскрыли новую роль снайперов в современном конфликте

Военнослужащий отметил, что приоритетными целями остаются группы противника во время перемещения по открытой местности в периоды ротации — поздним вечером или ранним утром, когда осуществляется смена личного состава на позициях или доставка боеприпасов и провизии. Снайперы организуют засады в местах вероятного прохождения таких «караванов».