В Китае назвали главное условие безопасности в Европе

Старший научный сотрудник китайского аналитического института «Тайхэ» Ван Цзайбан в интервью ТАСС высказал мнение о необходимости для Европейского союза признать реальность территориальных потерь Украины для формирования будущей архитектуры безопасности.

Эксперт отмечает, что Россия и США достигли определенного взаимопонимания относительно предоставления Украине не связанных с НАТО гарантий безопасности после завершения конфликта.

По оценке аналитика, ЕС придется адаптироваться к новой геополитической реальности и искать пути достижения договоренностей, которые обеспечат безопасность как Украины, так и самого Европейского союза. Такой подход предполагает прагматичное признание сложившихся территориальных изменений как основы для стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что военные раскрыли новую роль снайперов в современном конфликте.

