В Китае назвали главное условие безопасности в Европе

По оценке аналитика, ЕС придется адаптироваться к новой геополитической реальности и искать пути достижения договоренностей, которые обеспечат безопасность как Украины, так и самого Европейского союза. Такой подход предполагает прагматичное признание сложившихся территориальных изменений как основы для стабильности в регионе.