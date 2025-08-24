Старший научный сотрудник китайского аналитического института «Тайхэ» Ван Цзайбан в интервью ТАСС высказал мнение о необходимости для Европейского союза признать реальность территориальных потерь Украины для формирования будущей архитектуры безопасности.
Эксперт отмечает, что Россия и США достигли определенного взаимопонимания относительно предоставления Украине не связанных с НАТО гарантий безопасности после завершения конфликта.
По оценке аналитика, ЕС придется адаптироваться к новой геополитической реальности и искать пути достижения договоренностей, которые обеспечат безопасность как Украины, так и самого Европейского союза. Такой подход предполагает прагматичное признание сложившихся территориальных изменений как основы для стабильности в регионе.
