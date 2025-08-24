Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу минобороны Польши обвиняют в превышении полномочий

Польская прокуратура предъявила обвинение экс-министру обороны Мариушу Блащаку.

Польская прокуратура предъявила обвинение экс-министру обороны Мариушу Блащаку. Соответствующая информация была распространена 23 августа телеканалом Polsat News.

Бывший глава оборонного ведомства обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями при попытке инициировать рассекречивание документов, связанных с оперативным планом применения ВС «Варта». Следствие полагает, что Блащак действовал в интересах политической силы «Право и справедливость», стремясь извлечь партийные дивиденды.

В прокуратуре подчеркивают, что разглашение оборонных планов могло причинить существенный вред безопасности Польши, предоставив внешним акторам возможность анализа стратегических документов. По тому же делу проходит Славомир Ценцкевич, назначенный президентом Каролем Навроцким на пост руководителя Бюро национальной безопасности.

Пресс-секретарь главы государства Рафал Лескевич прокомментировал ситуацию: «Канцелярия президента расценивает эти обвинения как инструмент политической борьбы. Уверены, что претензии к профессору Ценцкевичу беспочвенны и являются частью кампании против президента Навроцкого».

Политическая конфронтация между лагерем президента Кароля Навроцкого и правительством Дональда Туска продолжает обостряться, оказывая влияние на внутри- и внешнеполитический курс Польши. Противостояние усилилось после инаугурации главы государства и затронуло сферы национальной безопасности.

Читайте материал по теме: Поляк служил в ВСУ и перешел на сторону РФ после неудачи в лесу.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше