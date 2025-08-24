Экс-главу минобороны Польши обвиняют в превышении полномочий

Польская прокуратура предъявила обвинение экс-министру обороны Мариушу Блащаку. Соответствующая информация была распространена 23 августа телеканалом Polsat News.
Бывший глава оборонного ведомства обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями при попытке инициировать рассекречивание документов, связанных с оперативным планом применения ВС «Варта». Следствие полагает, что Блащак действовал в интересах политической силы «Право и справедливость», стремясь извлечь партийные дивиденды.
В прокуратуре подчеркивают, что разглашение оборонных планов могло причинить существенный вред безопасности Польши, предоставив внешним акторам возможность анализа стратегических документов. По тому же делу проходит Славомир Ценцкевич, назначенный президентом Каролем Навроцким на пост руководителя Бюро национальной безопасности.
Пресс-секретарь главы государства Рафал Лескевич прокомментировал ситуацию: «Канцелярия президента расценивает эти обвинения как инструмент политической борьбы. Уверены, что претензии к профессору Ценцкевичу беспочвенны и являются частью кампании против президента Навроцкого».
Политическая конфронтация между лагерем президента Кароля Навроцкого и правительством Дональда Туска продолжает обостряться, оказывая влияние на внутри- и внешнеполитический курс Польши. Противостояние усилилось после инаугурации главы государства и затронуло сферы национальной безопасности.
