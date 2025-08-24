Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Графолог Смыслов отметил азарт и склонность к вредным привычками у Трампа

Специалист отметил, что подписи президента США и его супруги Мелании очень похожи.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп склонен к азарту и зависимостям от вредных привычек, сообщил в беседе с aif.ru графолог, кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов, комментируя его подпись.

Напомним, ранее политический советник и однофамилец венгерского премьера Балаж Орбан опубликовал в соцсетях послание, свидетельствующее о недовольстве Трампа в связи с атаками Украины на нефтепровод «Дружба».

Ответ американского президента был написан от руки. В конце письма он оставил свою подпись, которую и проанализировал специалист.

«Подобное написание указывает на склонность к аддикционному поведению, а высокие вертикальные штрихи говорят о старании владельца подписи держать себя в условных рамках. Аддикции, то есть зависимости, здесь возможны в виде болезненной страсти к азартным играм или вредных привычек», — отметил эксперт.

По словам Смыслова, подпись Трампа также говорит о его капризности, эгоцентричности и желании все держать под контролем.

Ранее графолог сообщил, что нечитабельность подписи Трампа говорит об отсутствии необходимости быть понятным и понятым другими людьми.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше