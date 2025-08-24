Графолог Смыслов отметил азарт и склонность к вредным привычками у Трампа

Президент США Дональд Трамп склонен к азарту и зависимостям от вредных привычек, сообщил в беседе с aif.ru графолог, кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов, комментируя его подпись.
Напомним, ранее политический советник и однофамилец венгерского премьера Балаж Орбан опубликовал в соцсетях послание, свидетельствующее о недовольстве Трампа в связи с атаками Украины на нефтепровод «Дружба».
Ответ американского президента был написан от руки. В конце письма он оставил свою подпись, которую и проанализировал специалист.
«Подобное написание указывает на склонность к аддикционному поведению, а высокие вертикальные штрихи говорят о старании владельца подписи держать себя в условных рамках. Аддикции, то есть зависимости, здесь возможны в виде болезненной страсти к азартным играм или вредных привычек», — отметил эксперт.
По словам Смыслова, подпись Трампа также говорит о его капризности, эгоцентричности и желании все держать под контролем.
Ранее графолог сообщил, что нечитабельность подписи Трампа говорит об отсутствии необходимости быть понятным и понятым другими людьми.