Графолог Смыслов отметил азарт и склонность к вредным привычками у Трампа

«Подобное написание указывает на склонность к аддикционному поведению, а высокие вертикальные штрихи говорят о старании владельца подписи держать себя в условных рамках. Аддикции, то есть зависимости, здесь возможны в виде болезненной страсти к азартным играм или вредных привычек», — отметил эксперт.