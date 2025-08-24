Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Религиовед Лункин оценил влияние на Трампа его духовника Бернса

Специалист отметил, что Марк Бернс поддерживает Украину лишь ради своей политической карьеры.

Источник: Аргументы и факты

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа — Марк Бернс — лишь один из многих пасторов из окружения главы Штатов, сообщил в беседе с aif.ru религиовед Роман Лункин.

Напомним, Бернс заявил, что после Южной Кореи планирует посетить Украину. До этого он приезжал туда в марте.

«У президента США есть совет религиозных деятелей и Альянс за продвижение религиозной свободы в духе консервативных ценностей. Трамп знает, что его поддерживает и белая, и черная религиозная Америка, которой чужд неолиберализм. В связи с этим он ориентируется на широкий круг пасторов, в том числе его поддерживает евангелист, баптист Франклин Грэм, сын Билли Грэма, духовника нескольких президентов. Пастор Бернс лишь один из многих, его отличие в том, что он желает за счёт Трампа и поддержки Украины сделать себе политическую карьеру», — отметил Лункин.

Бернс, по словам религиоведа, уже трижды пытался попасть в Палату представителей США — каждый раз неудачно. Лункин считает, что духовник Трампа поддерживает Украину и публично осуждает Россию лишь для того, чтобы попасть в Конгресс.

Ранее религиовед Лункин объяснил визит духовника Трампа Бернса на Украину.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше