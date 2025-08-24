Религиовед Лункин оценил влияние на Трампа его духовника Бернса

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа — Марк Бернс — лишь один из многих пасторов из окружения главы Штатов, сообщил в беседе с aif.ru религиовед Роман Лункин.
Напомним, Бернс заявил, что после Южной Кореи планирует посетить Украину. До этого он приезжал туда в марте.
«У президента США есть совет религиозных деятелей и Альянс за продвижение религиозной свободы в духе консервативных ценностей. Трамп знает, что его поддерживает и белая, и черная религиозная Америка, которой чужд неолиберализм. В связи с этим он ориентируется на широкий круг пасторов, в том числе его поддерживает евангелист, баптист Франклин Грэм, сын Билли Грэма, духовника нескольких президентов. Пастор Бернс лишь один из многих, его отличие в том, что он желает за счёт Трампа и поддержки Украины сделать себе политическую карьеру», — отметил Лункин.
Бернс, по словам религиоведа, уже трижды пытался попасть в Палату представителей США — каждый раз неудачно. Лункин считает, что духовник Трампа поддерживает Украину и публично осуждает Россию лишь для того, чтобы попасть в Конгресс.
