Графолог Смыслов раскрыл причину схожих подписей Мелании и Дональда Трампа

Схожесть подписей президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании говорит о том, что в семье один подстраивается под другого, сообщил в разговоре с aif.ru графолог, кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов.
Напомним, подпись Трампа вместе с написанным от руки посланием опубликовал политический советник и однофамилец венгерского премьера Балаж Орбан. В тексте сообщалось, что Трамп недоволен атаками Украины на нефтепровод «Дружба».
«У Дональда и Мелании Трамп подписи довольно похожи. Это явно показывает, что кто-то подстраивается под кого-то, в данном случае — Мелания под Трампа», — отметил специалист.
Комментируя подпись американского президента, графолог добавил, что Трамп склонен к азарту и вредным привычкам, его можно назвать капризным, но умеющим контролировать все вокруг.
Ранее специалист отметил, что подпись президента США указывает на его последовательность, занудливость в выполнении действий, подверженность эмоциям и включённость в них.