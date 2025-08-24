ВСУ не смогли выбить ВС РФ ни с одной позиции в Сумской области

Российские войска не отдали противнику ни одной позиции в Сумской области за прошедшую неделю, хотя боевики ВСУ непрерывно пытаются атаковать рубежи ВС РФ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Касаемо сумского фронта: за неделю наши военнослужащие не утратили ни одного рубежа, который был ранее занят. И это невзирая на то, что украинское командование сейчас прилагает максимум усилий для того, чтобы освободить, по их мнению, свою территорию, то есть выбить наших военнослужащих с занимаемых рубежей и позиций», — рассказал он.
По словам Марочко, на Сумском направлении идет активная фаза боев. Украинские националисты ведут круглосуточные обстрелы российских позиций. Однако все их попытки выбить бойцов ВС РФ оборачиваются неудачей.
В качестве положительного фактора эксперт назвал то, что линия фронта в Сумской области абсолютно не изменилась. Ранее Марочко сообщал, что российская армия ведет наступление в районе Глущенково Харьковской области, вклиниваясь в оборону противника.
