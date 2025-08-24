Азарт, капризы: графолог назвал слабости Трампа, поставившего ультиматум РФ

Президент США Дональд Трамп в очередной раз установил крайний срок, за который должен появиться прогресс в переговорах по Украине — две недели. Графолог Дмитрий Смыслов проанализировал для aif.ru подпись Трампа и рассказал, почему американский президент старается все держать под контролем, но то и дело поддается эмоциям.
Вспыльчивость Трампа и угрозы санкциями.
Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, озвучил очередные сроки, в пределах которых должны произойти значимые перемены в рамках урегулирования конфликта на Украине. В этот раз — две недели.
В противном случае американский президент пообещал масштабные санкции или пошлины. Графолог Смыслов считает, что для Трампа, судя по анализу его подписи, такое поведение вполне привычно. Он пытается контролировать все вокруг, но в то же время склонен попадать под власть собственных эмоций.
«Гребёночное написание указывает на последовательность, занудливость в выполнении действий, подверженность эмоциям и включённость в них. Главная черта — многое держать под контролем. Но здесь есть противоречие — на эмоциях процессом не управляют, сами эмоции начинают управлять. Резкие вертикальные штрихи в начале, середине и конце подписи показывают непредсказуемость соответственно в начале, середине и конце выполняемых действий», — сказал специалист.
Подпись Трампа, добавил эксперт, говорит о его периодической вспыльчивости.
Капризы и азартность американского лидера.
Примечательно, что и почерк Трампа с его подписью были обнародованы после очередного эмоционального всплеска американского президента.
Политический советник и однофамилец премьера Венгрии Балаж Орбан опубликовал послание, говорящее о недовольстве Трампа атаками Украины на нефтепровод «Дружба».
Ответ президент США написал от руки черным маркером размашистым почерком. В конце письма он оставил свою подпись.
Специалист Смыслов указал на то, что Трамп стремится жить с опорой на свой собственный кодекс, который, однако, может не соответствовать общепринятым нормам.
Американский лидер, и это наблюдается при его попытке решить украинский конфликт, склонен к излишней эмоциональности и даже капризности.
Кроме того, Трамп, по оценке графолога, подвержен болезненной азартности.
Злоба к Украине.
Психиатр Василий Шуров, комментируя для aif.ru почерк Трампа, отметил его скрытую злость по отношению к Украине.
«Трамп всегда пишет толстым маркером или фломастером, чтобы быть максимально доминирующим. А тут он открыто пишет “very angry” — он очень зол. Президент США, к тому же, прекрасно понимает, что Украина провоцирует ответные действия и ведет себя, мягко говоря, недоговороспособно», — сказал Шуров.
Психиатр добавил, что размашистость почерка и большая подпись внизу еще раз подчеркивают правдивость написанного, что он именно зол на Украину за подобные атаки и нежелание договариваться с Россией.
Стоит отметить, что за попыткой Трампа четко и прямолинейно доносить свои слова не стоит желание стать понятным для других.
