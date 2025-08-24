Азарт, капризы: графолог назвал слабости Трампа, поставившего ультиматум РФ

«Гребёночное написание указывает на последовательность, занудливость в выполнении действий, подверженность эмоциям и включённость в них. Главная черта — многое держать под контролем. Но здесь есть противоречие — на эмоциях процессом не управляют, сами эмоции начинают управлять. Резкие вертикальные штрихи в начале, середине и конце подписи показывают непредсказуемость соответственно в начале, середине и конце выполняемых действий», — сказал специалист.