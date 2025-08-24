Кардиолог Кондрахин: синяки у Трампа могут возникать из-за приема лекарств

«Для профилактики образования тромбов, инсультов и инфарктов принимаются препараты, разжижающие кровь, например, аспирин. А обратная сторона медали, тромбы не образуются, но кровоточивость повышается, поэтому синяки могут появиться из-за любого, даже не очень сильного воздействия. В этом случае на некоторое время препараты отменяются, и потом синяки больше не появляются», — объяснил эксперт.