Кардиолог Кондрахин: синяки у Трампа могут возникать из-за приема лекарств

Синяк на руке президента США Дональда Трампа может указывать на то, что он принимает препараты для разжижения крови для профилактики инсульта и инфаркта. Об этом aif.ru рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Для профилактики образования тромбов, инсультов и инфарктов принимаются препараты, разжижающие кровь, например, аспирин. А обратная сторона медали, тромбы не образуются, но кровоточивость повышается, поэтому синяки могут появиться из-за любого, даже не очень сильного воздействия. В этом случае на некоторое время препараты отменяются, и потом синяки больше не появляются», — объяснил эксперт.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что на правой руке главы США Дональда Трампа заметили синяк, который, предположительно, был скрыт тональным кремом. По данным журналистов, с момента прихода в Белый дом в январе Трамп неоднократно пользовался косметикой, скрывая синяк на правой руке.